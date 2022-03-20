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Минобороны отчиталось об уничтожении группы иностранных наёмников на Украине

10:49
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Удар нанесён высокоточным оружием

Российские военные уничтожили ещё одну группу иностранных наёмников, прибывших на Украину. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались наёмники. Центр находится в Житомирской области, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По его словам, в результате удара уничтожено более ста военнослужащих сил специальных операций и иностранных наёмников.

Также минувшей ночью из акватории Каспийского моря была поражена крупная база хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области. 

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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