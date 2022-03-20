Жириновский рассказал о провале США в Ираке

Исполнилось 19 лет со дня вторжения в Ирак

Владимир Жириновский считает, что военная кампания США в Ираке провалилась. Планам по раздроблению страны на маленькие государства не суждено было сбыться, заявил ранее в интервью РИА Новости лидер ЛДПР.

Политик напомнил, что Вашингтон хотел разделить суннитов и шиитов. Первые должны были занять Багдад, а вторые – юг страны и Персидский залив. Таким образом США мечтали расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы было десятки мелких стран, а над ними доминировал бы Израиль с мощной армией.

По словам Жириновского, США не смогли достичь этих целей не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.

20 марта исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Во время него был казнён законный президент страны Саддам Хусейн.

2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом. Его состояние, по данным Минздрава, было стабильным.

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