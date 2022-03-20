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Кто займёт место сбежавшего из России McDonald’s

15:49
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Желающих уже много

Что есть вместо Биг Мака и как жить без любимого десерта. Московские поклонники сети быстрого питания "Макдоналдс", которая на этой неделе приостановила работу в России, ищут чем заменить привычный фастфуд.

Быстрый перекус - это ведь не только про утоление голода. Возможность выпить кофе и съесть условный бургер в любом районе и практически в любое время - это ещё и важная примета современного динамичного мегаполиса, часть городской среды.

Корреспондент "ТВ Центра" Наталья Тарасова убедилась - потеря этой опции москвичам точно не грозит. О том, что уже пришло на смену заокеанскому фастфуду - в её репортаже (смотрите видео).

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