Кто займёт место сбежавшего из России McDonald’s

Желающих уже много

Что есть вместо Биг Мака и как жить без любимого десерта. Московские поклонники сети быстрого питания "Макдоналдс", которая на этой неделе приостановила работу в России, ищут чем заменить привычный фастфуд.

Быстрый перекус - это ведь не только про утоление голода. Возможность выпить кофе и съесть условный бургер в любом районе и практически в любое время - это ещё и важная примета современного динамичного мегаполиса, часть городской среды.

Корреспондент "ТВ Центра" Наталья Тарасова убедилась - потеря этой опции москвичам точно не грозит. О том, что уже пришло на смену заокеанскому фастфуду - в её репортаже (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"