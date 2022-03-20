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Где отдохнуть россиянам этим летом

16:11
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Надо развивать внутренний туризм

Март - месяц пробуждения туристического рынка. Обычно в это время люди начинают бронировать путёвки на майские праздники, кто-то уже задумывается о летнем отпуске.

Однако в этом году - всё иначе. Авиасообщение со многими странами прервано, да и гостям из России сейчас рады не везде. Так где же будем отдыхать?

Анастасия Мартынова поговорила с экспертами и нашла несколько направлений, открытых для наших туристов прямо сейчас, а заодно узнала где в нашей стране, помимо Крыма и Сочи можно хорошо провести отпуск (смотрите видео).

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