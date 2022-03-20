Топалов и Тодоренко ждут второго ребёнка

Он появится на свет совсем скоро

Поклонники семейной пары Регины Тодоренко и Влада Топалова радуются в связи со скорым появлением у родителей второго ребёнка. Все сомнения на этот счёт развеяла сама Регина: она пришла на съёмки шоу "Маска" в прозрачном платье и похвасталась животиком.

Слухи о том, что Тодоренко и Топалов ждут второго ребёнка, ходили несколько месяцев. Регина никак не комментировала их, Влад тоже хранил молчание.

Кадры со съёмок программы появились в соцсетях, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). На фотографиях видно, что на Тодоренко надето облегающее платье телесного цвета, подчеркивающее достаточно большой живот.

В творческой семье уже растёт сын Миша или Майкл, как называют его сами родители. Он появился на свет в декабре 2018 года.

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