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В Московском зоопарке появился на свет детёныш кошачьего лемура

14:14
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Мама носит его на своём животе

В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Его родителей зовут Суоми и Барс.
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Как рассказали в пресс-службе зоопарка, опытная мама Суоми вылизала малыша и аккуратно носит его на своём животе. Когда малыш подрастёт, папа Барс будет брать его себе на спину, чтобы мама отдыхала.

Предыдущие дети Суоми и Барса сейчас живут в Минском зоопарке и в Великом Устюге.

В Московском зоопарке живёт две группы кошачьих лемуров - всего 14 особей. Эти зверьки занесены в Международную Красную книгу, они находятся под угрозой исчезновения. В природе они остались только в лесах Мадагаскара.

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