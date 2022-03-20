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В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского

14:37
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Политик продолжает лечение от коронавируса

Состояние Владимира Жириновского не ухудшалось, он продолжает лечение. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.
Жириновский посетит ближайшее заседание Думы

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, всё идет по плану", - сказал ТАСС глава пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что врачи ввели Жириновского в искусственную кому, а его состояние резко ухудшилось.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ в начале февраля. Минздрав сообщал, что состояние политика стабильное. Ранее сам лидер ЛДПР заявлял, что с начала пандемии сделал восемь прививок от коронавируса.

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