В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского

Политик продолжает лечение от коронавируса

Состояние Владимира Жириновского не ухудшалось, он продолжает лечение. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, всё идет по плану", - сказал ТАСС глава пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что врачи ввели Жириновского в искусственную кому, а его состояние резко ухудшилось.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ в начале февраля. Минздрав сообщал, что состояние политика стабильное. Ранее сам лидер ЛДПР заявлял, что с начала пандемии сделал восемь прививок от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"