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На Украине взяты в плен лидеры националистических формирований

15:05
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Захвачены важные документы

Бойцы Росгвардии освободили украинский город Изюм и взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ.
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Операция по освобождению этого города в Харьковской области прошла ночью. Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма.

Затем около суток военные сражались за город с превосходящими по численности подразделениями украинских ВСУ и националистов. Основной удар приняли на себя росгвардейцы, сообщает ТАСС.

Им удалось нанести серьёзный урон живой силе и технике противника, а затем взять в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватив при этом важные документы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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