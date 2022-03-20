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Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро

17:10
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Также задержаны две яхты, принадлежащих россиянам

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Также были заморожены средства на счетах частных лиц на 150 миллионов евро, сообщает ТАСС.
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Как сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в стране была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью 150 миллионов евро.

В Париже дали понять, что заморозка недвижимости не означает его отчуждение в пользу государства. Речь идёт о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

После начала спецоперации на Украине США, Евросоюз и ещё ряд стран объявили против России санкции. Они коснулись экономики и бизнеса, промышленности и обороны, торговли и банковской сферы, сотрудничества в космосе.

В частности, Запад заморозил активы России примерно на 300 миллиардов евро. Это часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

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