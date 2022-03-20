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Москвичей предупредили о полярном вторжении

18:43
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

В конце марта похолодает

В конце марта столичный регион снова почувствует на себе полярные морозы. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик предостерёг автомобилистов от смены резины. Пока что этого делать не стоит, считает Тишковец. Вместе с полярным холодом в Москве и области будет наблюдаться гололедица.

Холодная погода продержится недолго – максимум неделю. А в начале апреля начнётся сильное потепление.

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