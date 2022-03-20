В Ярославле обрушилось двухэтажное здание

Пострадали рабочие

В центре Ярославля обрушилось закрытое на реконструкцию здание. Из-под завалов извлекли тело погибшего рабочего. Ещё восемь человек получили различные травмы.

Подробности сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

"В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша", - написал глава региона.

Известно, что в обрушившемся здании находились магазин, а также несколько кафе. Что послужило причиной ЧП, пока точно не известно, но сообщается, что в этом районе проводились земляные работы.

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