В Ярославле обрушилось двухэтажное здание

Пострадали рабочие
В центре Ярославля обрушилось закрытое на реконструкцию здание. Из-под завалов извлекли тело погибшего рабочего. Ещё восемь человек получили различные травмы.
Подробности сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
"В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша", - написал глава региона.
Известно, что в обрушившемся здании находились магазин, а также несколько кафе. Что послужило причиной ЧП, пока точно не известно, но сообщается, что в этом районе проводились земляные работы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"