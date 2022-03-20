ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ярославле обрушилось двухэтажное здание

18:23
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Пострадали рабочие

В центре Ярославля обрушилось закрытое на реконструкцию здание. Из-под завалов извлекли тело погибшего рабочего. Ещё восемь человек получили различные травмы.

Подробности сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

"В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша", - написал глава региона.

Известно, что в обрушившемся здании находились магазин, а также несколько кафе. Что послужило причиной ЧП, пока точно не известно, но сообщается, что в этом районе проводились земляные работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Последствия обрушения перекрытий в доме в Ярославле
Последствия обрушения перекрытий в доме в Ярославле
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.