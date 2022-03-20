Зеленский продлил военное положение на Украине

Этот режим будет действовать ещё месяц

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране ещё на 30 суток. Первоначально этот режим был введён 24 февраля, но Киев официально не объявлял войну какому-либо государству.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"