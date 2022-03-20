В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом

Андрею Палию был 51 год

В боях за взятие под контроль Мариуполя погиб замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Севастополь понёс тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий", - написала она.

В 1993 году Андрей Палий отказался принимать украинскую военную присягу и перевёлся на Северный флот. В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

Сейчас в Мариуполе идут бои в центре города. Там попали в кольцо окружения украинские националисты. Известно, что в боях принимают участие бойцы из Чеченской республики, об этом сообщал её глава Рамзан Кадыров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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