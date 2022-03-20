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Российские военные завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

20:40
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Он попал в окружение

Российская армия в ходе спецоперации на Украине завершает разгром националистического батальона "Донбасс" (запрещён в России). За день наши военные продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и вместе с бойцами из ДНР блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое. Об этом на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На Украине взяты в плен лидеры националистических формирований

Он также проинформировал, что за минувшие сутки наша авиация нанесла удары по 89 военным объектам на Украине. Уничтожены, в частности, четыре командных пункта и пять складов ракетно- артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Всего за время спецоперации на Украине российские военные уничтожили 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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