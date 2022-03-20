Российские военные завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Он попал в окружение

Российская армия в ходе спецоперации на Украине завершает разгром националистического батальона "Донбасс" (запрещён в России). За день наши военные продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и вместе с бойцами из ДНР блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое. Об этом на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также проинформировал, что за минувшие сутки наша авиация нанесла удары по 89 военным объектам на Украине. Уничтожены, в частности, четыре командных пункта и пять складов ракетно- артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Всего за время спецоперации на Украине российские военные уничтожили 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"