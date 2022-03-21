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"Или вы с народом, или с бандитами": Минобороны обратилось к властям Мариуполя

08:28
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Тысячи мирных жителей, по сути, стали заложниками украинских националистов

Минобороны России призывает украинских националистов и иностранных наёмников сложить оружие и выйти из Мариуполя. При этом радикалам гарантируют сохранение жизни. В понедельник с 10 утра вновь будут открыты гуманитарные коридоры в восточном и западном направлениях. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве.
Националистов взяли в кольцо в центре Мариуполя

В осаждённом городе сейчас остаются 130 тысяч мирных жителей и около 200 иностранных граждан. Они, по сути, стали заложниками украинских националистов, которые расстреливают каждого, кто пытается покинуть город.

"Отдельно обращаемся к одиозным бандитам, на совести которых сотни жизней безвинных людей, а ныне называющих себя представителями официальной местной власти, этого уникального города Мариуполь. Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке, от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям. Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор - или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций, уже устроенных вами", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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