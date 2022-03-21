Минобороны раскрыло данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Рассекречено множество документов

Минобороны России запустило новый исторический мультимедийный проект. На сайте ведомства представлены свидетельства преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Архивы рассказывают, как гитлеровцы готовили карательные отряды, как инструктировали их участников и как формировали образ врага для расправ над мирным назеленим. Среди рассекреченных документов - донесения областных военных комиссариатов за 1944-1945 годы. В них описаны факты массовых убийств бандеровцами мирных жителей Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областей, а также свидетельства грабежей, террора и чудовищных издевательств над местным населением. В том числе - над стариками, женщинами и детьми.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что обнародование архивов направлено на сохранение исторической памяти и правды о кровавых преступлениях и зверствах украинских националистов, направленных против собственного населения, которые в последнее время намеренно предавались забвению киевскими властями.

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