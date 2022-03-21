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Сильнейший ураган сносил остановки в Новороссийске (видео)

08:49
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Последствия стихии ликвидируют

В Новороссийске сейчас устраняют последствия сильнейшего урагана. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

В прибрежных районах люди наблюдали за высокими волнами. Изрядно поволновались водители, видевшие, как мощные порывы расшатывали и даже опрокидывали грузовики.

К счастью, никто не пострадал. Ураган сносил остановки общественного транспорта, вырывал с корнем и ломал деревья, повреждены фасады и сорваны кровли с жилых домов.

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