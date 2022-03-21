Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Дев ждет финансовая удача, а Стрельцов - решение важных вопросов

Гороскоп на сегодня, 21 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Вчера Солнышко перебралось в ваш знак. Вот теперь в мире наступила настоящая весна и новый астрологический год, а вы попали в центр внимания и вихрь удачи!

Тельцы

Вас ждет странный день, когда все может пойти не по сценарию и нарушить ваши долгосрочные планы. Поймите, это жизнь, и не пытайтесь все контролировать.

Близнецы

Вы все чаще будете появляться в обществе, публиковать посты, показывать свою личную жизнь. Такая открытость пойдет на пользу, но помните: вы должны быть честны с собой и людьми.

Раки

В ваших делах наступает период оживления. Работы станет больше, а может, вы ее скоро поменяете. Это удачное время для смелых решений, открытого соперничества.

Львы

Насыщенный день ждет работающих или учащихся представителей знака. И это надолго, примерно на месяц, поэтому не планируйте ничего другого до середины апреля.

Девы

Вам улыбнется финансовая удача, но речь не о заработках: вы получите деньги из других источников. Если есть вопросы к налоговой, то сегодня удачный день, чтобы задать их.

Весы

Вас накроет неопределенность, связанная с деньгами: задержки платежей или некорректная работа банков. Сохраняйте спокойствие, это временно.

Скорпионы

Луна в вашем знаке не может похвастать поддержкой других планет, а вы – хорошим настроением. Не падайте духом и не портите отношения с окружающими, все проходит!

Стрельцы

Родителям сегодня предстоит решать вопросы, связанные с учебой или развитием детей. Возможно, потребуется сделать покупки, в том числе для отдыха или спорта.

Козероги

Внимательно читайте деловую переписку, документы, квитанции для оплаты коммунальных платежей. Сегодня возможны сбои и ошибки в работе разных приложений и программ.

Водолеи

Поддержка других людей – например, комментарии под вашим постом, вдохновят вас и придадут сил. Смелее обращайтесь к миру, в том числе и в поисках новой работы.

Рыбы

Ваши интересы постепенно перемещаются в сферу денег, бизнеса, более оплачиваемой работы. Планеты обещают помочь, так что обновляйте резюме или список услуг!

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