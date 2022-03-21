Reuters: ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России

Этот список мер станет уже пятым

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с проведением ею спецоперации на Украине. Об этом рассказали дипломатические источники в ЕС.

По словам источников, предполагается внесение в санкционные списки многих новых имен, однако подробности не приводятся.

Государства настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении России. Германия предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

Ситуацию на Украине обсудят министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза в ходе встречи в понедельник, 21 марта. Ожидается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель представит анализ возможных сценариев развития конфликта, сообщает Reuters.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите республик Донбасса. После этого западные государства ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции. Они коснулись экономики и бизнеса, промышленности и обороны, торговли и банковской сферы, сотрудничества в космосе.

В частности, Запад заморозил активы России примерно на 300 млрд евро. Это часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния. Франция, в частности, заморозила активы Центробанка России на 22 млрд евро. Также были заморожены средства на счетах частных лиц на 150 млн евро.

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