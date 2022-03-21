ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сумах заявили об утечке аммиака с химзавода

08:16
  • понедельник
  • 21 марта 2022

По данным администрации, зона поражения составляет около 2,5 километра

Утечка аммиака произошла на заводе "СумыХимПром". Об этом заявил глава Сумской областной администрации Украины. По словам Дмитрия Живицкого, авария зафиксирована  в 4.30 утра по местному времени.

Минобороны узнало о подготовке терактов во Львове против дипломатов США
Минобороны: СБУ заминировала один из корпусов больницы в Днепропетровске

"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра ... Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица", - написал Живицкий в Telegram-канале. Он утверждает, что угрозы для города Сумы нет.

Минобороны России ранее предупредило об угрозе провокаций с использованием ядовитых веществ в этом районе. По данным ведомства, националисты готовят акции в некоторых населенных пунктах Украины. В частности,  на заводе "СумыХимПром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором. Они намереваются устроить массовое отравление жителей Сумской области в случае входа в город российских военных, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Химзавод
Химзавод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.