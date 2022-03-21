В Сумах заявили об утечке аммиака с химзавода

По данным администрации, зона поражения составляет около 2,5 километра

Утечка аммиака произошла на заводе "СумыХимПром". Об этом заявил глава Сумской областной администрации Украины. По словам Дмитрия Живицкого, авария зафиксирована в 4.30 утра по местному времени.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра ... Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица", - написал Живицкий в Telegram-канале. Он утверждает, что угрозы для города Сумы нет.

Минобороны России ранее предупредило об угрозе провокаций с использованием ядовитых веществ в этом районе. По данным ведомства, националисты готовят акции в некоторых населенных пунктах Украины. В частности, на заводе "СумыХимПром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором. Они намереваются устроить массовое отравление жителей Сумской области в случае входа в город российских военных, передает РИА Новости.

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