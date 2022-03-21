В России предложили расширить список системообразующих предприятий

Предполагается, что это снизит давление санкций

Правительство рассмотрит предложение включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали источники на рынке радиоэлектроники.

По словам одного из источников, инициатива предполагает корректировку критериев отбора в список системообразующих предприятий, чтобы в него попали дизайн-центры "Байкал Электроникс" и МЦСТ. Это необходимо для оказания им содействия в переводе на китайские фабрики производства с тайваньской TSMC, где оно стало невозможным из-за санкций.

"Байкал Электроникс" и МЦСТ разрабатывают российские процессоры Baikal и "Эльбрус". Когда под санкции США попал высокотехнологичный экспорт в Россию, в том числе микроэлектроника, тайваньская TSMC прекратила поставку чипов в Россию.

Официальные комментарии относительно возможности расширения списка системообразующих предприятий не поступали. Однако в феврале вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов рассказали о намерении властей активизировать импортозамещение гражданской электроники в России, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что стоимость первоочередных мер поддержки граждан и экономики, разработанных российским правительством, составит не менее 1,042 трлн рублей. Из этой суммы предлагается выделить системообразующим организациям 84,8 млрд рублей.

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