ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили расширить список системообразующих предприятий

08:38
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Предполагается, что это снизит давление санкций

Правительство рассмотрит предложение включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали источники на рынке радиоэлектроники.
Путин о санкциях: серьезный удар нанесен по всей мировой экономике

По словам одного из источников, инициатива предполагает корректировку критериев отбора в список системообразующих предприятий, чтобы в него попали дизайн-центры "Байкал Электроникс" и МЦСТ. Это необходимо для оказания им содействия в переводе на китайские фабрики производства с тайваньской TSMC, где оно стало невозможным из-за санкций.

"Байкал Электроникс" и МЦСТ разрабатывают российские процессоры Baikal и "Эльбрус". Когда под санкции США попал высокотехнологичный экспорт в Россию, в том числе микроэлектроника, тайваньская TSMC прекратила поставку чипов в Россию.

Официальные комментарии относительно возможности расширения списка системообразующих предприятий не поступали. Однако в феврале вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов рассказали о намерении властей активизировать импортозамещение гражданской электроники в России, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что стоимость первоочередных мер поддержки граждан и экономики, разработанных российским правительством, составит не менее 1,042 трлн рублей. Из этой суммы предлагается выделить системообразующим организациям 84,8 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Материнская плата
Материнская плата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.