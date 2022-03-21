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Аренда жилья в России подешевела после начала спецоперации

08:58
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Это связано со снижением спроса

Арендное жилье в крупных городах России с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, подешевело примерно на 5,5%. Это происходит на фоне снижения спроса на съемное жилье, рассказали участники рынка недвижимости.
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Как отметил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко, спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, предложение при этом увеличилось на 31%. Цены на съем однокомнатных квартир уменьшились на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%.

Луценко рассказал, что люди, планировавшие купить квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Однако их количество, видимо, перевешивает число тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и другими изменениями в экономике потерял работу и уезжает из крупных городов — это мигранты из других регионов страны и из стран Средней Азии. Выросло предложение также за счет квартир, хозяева которых передумали их продавать и начали сдавать.

В свою очередь, эксперт "Циан.Аналитика" Виктория Кирюхина рассказала, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7% (с 20,5 тысячи до 20,2 тысячи рублей), двухкомнатных — на 1% (с 56,1 тысячи до 55,57 тысячи рублей). При этом количество объявлений однокомнатных квартир в аренду увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 30%.

По словам эксперта, часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов. Кроме того сдали в аренду квартиры граждане, решившие переехать в другие страны или регионы в период неопределенной ситуации, пишут "Известия".

В январе 2022 года средний срок ипотечного кредита в России впервые в истории достиг 20 лет. Средний размер кредита на покупку недвижимости составлял 2,73 млн рублей, а в январе 2022 года увеличился до 3,41 млн.

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