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Москвичей ожидает самый теплый день с начала года

08:36
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Атмосферное давление высокое

День 21 марта в столице может стать самым теплым с начала года. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление будет расти, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12",- приводит комментарий Синенкова РИА Новости.

Синоптик отметил, что рекордной такую температуру назвать нельзя, однако с начала 2022 года этот показатель самый высокий. Атмосферное давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы. Ветер будет дуть с севера, 3-8 метров в секунду.

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