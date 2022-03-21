Москвичей ожидает самый теплый день с начала года

Атмосферное давление высокое

День 21 марта в столице может стать самым теплым с начала года. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление будет расти, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12",- приводит комментарий Синенкова РИА Новости.

Синоптик отметил, что рекордной такую температуру назвать нельзя, однако с начала 2022 года этот показатель самый высокий. Атмосферное давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы. Ветер будет дуть с севера, 3-8 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"