Десятки жителей Ростова-на-Дону эвакуированы из-за прорыва теплотрассы

13 человек госпитализированы

Прокуратура Ростовской области проверяет обстоятельства аварии на теплотрассе. Из-за прорыва трубы в ночь на 21 марта кипяток попал в квартиры, более 30 жителей расположенных поблизости домов пришлось эвакуировать. 13 человек госпитализированы с ожогами.

"Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о прорыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Эвакуированные жители к утру смогли вернуться в свои квартиры. Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины аварии. Последствия ЧП устраняют, без теплоснабжения до вечера останется один 25-этажный жилой дом, передает ТАСС.

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