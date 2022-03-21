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Российские ВДВ вытеснили из пригорода Киева националистов

09:21
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Брошенную нацбатами военную технику и оружие получат ДНР и ЛНР

Российские Воздушно-десантные войска вытеснили из пригорода Киева украинские националистические батальоны и ВСУ. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в Министерстве обороны России.
Минобороны отчиталось об уничтожении группы иностранных наёмников на Украине

В ведомстве сообщили, что при отступлении националисты и ВСУ бросили бронетехнику и оружие: находящиеся в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним.

Военную технику и оружие передадут силам Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею министра обороны Сергея Шойгу о передаче вооружения, которое оказалось в руках российской армии в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР, военным Донецкой и Луганской народных республик.

16 марта в Минобороны России рассказали, что российские военнослужащие передают трофейную военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw, с этой целью организованы специальные курсы обучения и переподготовки.

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