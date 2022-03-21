Жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских радикалов

Националисты бегут от российских десантников

Российские Вооружённые силы нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наёмников в Ровенской области. Уничтожены более 80 боевиков и националистов. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В пригороде Киева наши военные взяли под контроль командный пункт ВСУ. Десятки украинских офицеров сложили оружие.

Брошенные танки, БТРы, боеприпасы, гранатометы. Националисты под Киевом убегали от российских десантников в пригородах Киева так быстро, что не успели даже запустить двигатели на машинах. Продвижение российской группировки и ополченцев идет по всем основным направлениям.

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" работает залпами. Каждый выстрел - по позициям националистов. От такого испепеляющего смерча не спасет никакой бункер. Оборона радикалов под Мариуполем рассыпается с каждым днем все сильнее.

Радикалы огрызаются из минометов. Но до позиций артиллерии ополченцев им уже не достать. Поэтому бьют по жилым домам. Ежедневно, заявляют в минобороны России, от обстрелов гибнут от 80 до 200 мирных жителей. Националисты расстреливают в упор.

Мариупольцы, кто сумел бежать, рассказывают - радикалы подрывают бомбоубежища вместе с людьми. В городе еще остаются примерно 150 тысяч человек. И чтобы спасти людей, военные вновь открывают гумкоридоры. Дают шанс выйти и радикалам.

В поселке Степной народная милиция разгромила крупный опорный пункт националистов. Но работы военным еще на неделю. Отступая, радикалы оставили ловушки на всех главных улицах.

Плотный огонь из гаубиц и реактивных установок накрывает укрепрайон ВСУ под Авдеевкой. Военные бьют не по городу, а окрестностям, где сосредоточены артбатареи неприятеля. Именно в районе Авдеевки остаются его самые боеспособные части.

Выбитые двери, окна без стекол. Стены в подвале и кабинетах детской поликлиники в станице Луганская - все в нацистской символике.

Это бывший штаб батальона "Торнадо" (запрещен в России) - одного из самых жестоких среди украинских националистов. В подвале - циничные надписи. Пыточную они называли процедурная. Или вот еще, от нацистов - "мы рады каждому клиенту".

Местные жители рассказывают: радикалы сгоняли в эту тюрьму до 200 человек за раз. Над мужчинами и женщинами жестоко глумились. Многие из этих застенков живыми уже не выходили. Но и самим палачам, говорят ополченцы, осталось не долго. Почти все личности этой команды известны.

Тимур Абдуллаев, Артем Боев, "ТВ Центр".

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