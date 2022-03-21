Российский Ми-24 уклонился от выпущенного ВСУ "Стингера"

Группа ударных вертолетов полностью подавила все огневые позиции ВСУ

Мужество и высокий профессионализм в ходе спецоперации по защите Донбасса проявляют летчики российских ВКС. Экипажи вертолетной группы Ми-24, обеспечивая высадку десанта на одном из аэродромов, смогли не только отразить зенитную атаку ВСУ, но и уничтожить силы противника, а также спасти своих сослуживцев.

Изрешечённая обшивка, пробитый "хвост" - это только видимая часть повреждений. А еще отказ автопилота, приборов. Экипаж мог только отстреливаться, контролировать скорость и высоту. И благодаря мгновенно принятому решению лётчики вертолёта Ми-24 вышли победителями. При полёте над Днепром по вертолетной группе было выпущено порядка 15 ракет.

"Стрельба велась плотная, из стрелкового оружия со всех направлений. В этом бою я уничтожил один ЗСУ, сжёг один БТР, один расчёт миномёта", - рассказал пилот ведущего вертолёта Олег Есман.

Рассказывая о недавних событиях, кажется, Олег Есман их заново переживает. Чеканит слова, имитируя действия. Ведь тогда на принятие решения - доли секунды. Не раз прокрутив в голове случившееся, говорит - все правильно сделал. По боевой машине, летевшей на высоте 800 метров, велся непрерывный огонь. Но роковым для экипажа чуть было не стало одно попадание - когда противник прицельно выпустил ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Я переложил вертолёт в слабый левый крен, увидел, что ракета идёт мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушёл от ракеты. Ракеты взорвалась в районе хвостовой балки", - рассказал Олег Есман.

К объекту, захваченному противником, они шли первыми. Задача вертолётной группы - обеспечить высадку десанта, который транспортировали на Ми-8. Лётчики понимали - огонь придется вызывать на себя. Потому 8 вертолетов разделились на два звена. И начали зачистку аэродрома.

"Мы работали звеном, встали в так называемую огненную карусель - это афганский вариант. Когда всегда на боевом курсе есть вертолёт, который ведёт огонь. Я думаю, тем самым мы внесли сумятицу в войска противника", - отметил пилот ведомого вертолёта Ми-24 Артём Соколов.

Артём Соколов уничтожил боевой расчет ПЗРК "Стингер", который чуть было не вывел из строя ведущий вертолёт, миномётный расчёт и БТР. За 7 минут группа ударных вертолетов полностью подавила все огневые позиции ВСУ, обеспечила безопасную высадку подразделений ВДВ, выручила экипаж подбитого Ка-52. Без потерь!

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Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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