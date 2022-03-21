Санкции против России нарушили глобальные логистические цепочки

Попытки давления на Москву дорого обходятся простым американцам и европейцам

В понедельник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят ужесточение санкционного режима в отношении Москвы. В качестве одной из мер рассматривается отказ от российской нефти. Ранее эмбарго на энергоносители из нашей страны ввели США и Великобритания. Но их пример многих настораживает.

Энергетика, еда, промышленность. Вышедшие на акцию протеста испанцы требуют, чтобы правительство обеспечило независимость этих сфер от внешних факторов. Сейчас цены на бензин в стране достигли такого предела, что многим автовладельцам придется пересаживаться на общественный транспорт. А дальнобойщики еще с понедельника объявили массовую забастовку.

Цены на энергоносители в Испании взлетели более чем на 70% еще в прошлом году, потянув за собой все остальное. В этом добавились еще и антироссийские санкции, не способствующие стабильности на европейских рынках. Власти ФРГ, которые сами отказались от сертификации "Северного потока-2", а германская оппозиция поговаривает еще и о саботаже первой ветки газопровода, теперь предлагают гражданам три варианта действий. Один хуже другого. Мерзнуть, отапливая помещения на градус меньше. Опаздывать, ограничивая скорость на автобанах ради экономии каждой каплей бензина. Становится вегетарианцами. Автор последней идеи - глава Минсельхоза Германии.

Сам чиновник не ест мяса, исходя из внутренних убеждений. И пытается убедить своих сограждан отказаться от этого продукта ради идеологической борьбы - нет, не за все мир во всем мире и все живое, а против Владимира Путина:

"Да, цены на продукты вырастут. Но мы можем бороться с Путиным, совершая ответственные покупки – только то, что нам нужно. Не закупаться на "чёрный день" туалетной бумагой и подсолнечным маслом. Даже уменьшение потребления мяса стало бы вкладом в борьбу с Путиным".

Никогда еще европейцы не жили так плохо, как при Владимире Путине, шутят граждане ЕС. Евробюрократы пытаются убедить население в том, что это именно российский президент повышает им цены на газ, бензин и продукты.

Тон всему этому задал Джо Байден, заявив, что топливо на американских заправках по 7 долларов - это все Путин. И вот не выдерживает уже даже всегда поддерживающая демократов газета "Вашингтон пост". В газете вышла статья о том, что санкции против Москвы бьют по всем и нарушают глобальные цепочки поставок. А ведь мир только начал надеяться на восстановление экономики и торговых связей после пандемии.

"Финансовые санкции США и их союзников и закрытие российского воздушного пространства вынуждают грузовые самолеты совершать более длительные и дорогостоящие перелеты из Азии в Европу. Санкции против России, которые резко отрезали страну от обычного режима торговли, посылают ударные волны по всем каналам грузоперевозок. Их стоимость тоже резко увеличилась в связи с повышением цен на топливо", - пишут СМИ.

И находятся желающие лишь усугубить ситуацию. Польско-белорусская граница. Очередь из фур растянулась уже на 45 километров. Украинские активисты заблокировали им проезд. Они пытаются сделать так, чтобы ни один большегруз с товаром из Европы не проехал в сторону Минска, а потом, возможно, и Москвы. Примечательно, что польские пограничники такому самоуправству никак не препятствуют.

Президент Украины, который действительно мог еще несколько лет назад закончить войну против собственных граждан на юго-востоке, или хотя бы сейчас не затягивать переговорный процесс, а, наоборот, всеми силами форсировать его, начал запугивать всех буйством своей фантазии:

"Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс… чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война", - отметил Зеленский.

Зеленский, говоря о мире, продолжает выпрашивать у запада оружие. И вот Пентагон уже подтвердил, что обсуждает с Турцией отправку Украине зенитных ракетных систем С-400 в обмен на снятие санкций с Анкары. Цинизм ситуации заключается в том, что в свое время Исламская Республика закупила их у России. То есть, против нашей страны запад пытается вести войну руками украинцев, но нашим оружием.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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