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Появились подробности аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону

12:00
  • понедельник
  • 21 марта 2022

На месте работают экстренные службы, ликвидируют последствия ЧП

13 человек госпитализированы с ожогами из-за аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону. Прорыв трубы рядом с жилым домом произошёл в понедельник ночью. Образовавшийся фонтан горячей воды начал заливать квартиры через окна. Часть жильцов пришлось срочно эвакуировать.
Десятки жителей Ростова-на-Дону эвакуированы из-за прорыва теплотрассы

Жильцов одного из домов по улице Малиновского в Ростове-на-Дону этой ночью разбудил звук барабанящей по стёклам воды. За окном образовался гигантский гейзер кипятка, бьющий прямо из-под мостовой. На теплотрассе случилась авария – прорвало трубу горячего водоснабжения.

Тем, кто на ночь оставил окна открытыми, повезло меньше всего. С термическими ожогами в больницу доставлены 13 человек. Эвакуировать пришлось 35 жителей. Вернуться домой они смогли только под утро.

Пострадавшие получили ожоги второй и третьей степени, говорят врачи. В основном, ошпарили ноги, когда выбегали из дома на улицу. Среди травмированных двое детей. Один из них получил сильные термические повреждения нижних конечностей. Его доставили в детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

"В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Анна Терземан.  

Подачу воды удалось быстро перекрыть и сейчас людям ничего не угрожает. Тем не менее, многие квартиры затопило. Местные власти пообещали компенсировать все убытки. Однако без отопления сейчас всё ещё остаётся один 25-этажный дом, расположенный рядом с местом аварии. Идёт ремонт прорыва. Заделать повреждённую трубу и возобновить подачу горячей воды коммунальные службы планируют до конца дня.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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