Товарооборот России с не поддержавшими санкции странами достиг почти 46%

Это 44,2% совокупного экспорта и 48,6% импорта России

Почти половина товарооборота во внешней торговле России приходится на государства, которые не поддерживают антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма к России. Это следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году торговый оборот России со странами, не поддержавшими санкции, составил 359,8 млрд долларов, или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% совокупного экспорта и 48,6% импорта. По сравнению с "докрымским" периодом показатель вырос почти в полтора раза.

До начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ее основным торговым партнером был Европейский союз, доля которого в российском товарообороте составляла в 2021 году 36% (282 млрд долларов). На ЕС приходилось 38,3% российского экспорта и 32% импорта.

Второе место занимал в 2021 году Китай — 17,9% (140,7 млрд долларов), 13,8% всего экспорта и 24,8% импорта.

На третьем месте находились страны СНГ — 12,2% (96 млрд долларов), 13,1% экспорта и 10,7% импорта, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции. В частности, японские власти приняли решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил добавить к новым санкциям против России полную торговую блокаду — и сухопутными путями, и через морские порты.

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