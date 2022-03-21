Российские паралимпийцы вернулись в Москву с игр "Мы вместе. Спорт"

Их встречали в аэропорту "Домодедово"

В понедельник в Москву из Ханты-Мансийска после завершения игр "Мы вместе. Спорт" вернулась паралимпийская сборная России. В аэропорту "Домодедово" наших атлетов ждал поистине теплый прием, сообщает "ТВ Центр".

Аплодисменты, слова поддержки и благодарности - в адрес тех, кто, несмотря на несправедливое отстранение от Паралимпиады в Пекине и жесточайший прессинг, смог собраться и продемонстрировать выдающиеся результаты. Из столицы Югры россияне привезли 106 наград, 39 из которых - высшего достоинства, недосягаемый результат для соперников.

Напомним, в альтернативных стартах принимали участие команды пяти государств - помимо нашей сборной, выступили спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Армении и Таджикистана. В рамках состязаний было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах.

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