Дальневосточные леопарды осваиваются в Уссурийском заповеднике

Популяция растет

Новый дом для редких хищников. В Приморье увеличивают ареал обитания дальневосточных леопардов. Их будут селить в Уссурийском заповеднике. Из-за роста популяции на прежнем месте диким кошкам стало тесно. Отдельные особи уже сами осваивают другие территории.

Самец по кличке Казанова первым показал всем дальневосточным леопардам, что жизнь по ту сторону Транссиба есть. Он увидел земли, на которых жили его предки более 50 лет назад. И, чтобы доказать ученым, что он здесь был, снялся на фотоловушку.

Основная популяция дальневосточных леопардов сейчас обитает в Национальном парке "Земля леопарда". Но этот общий дом для 110 взрослых особей и 13 котят уже мал. Животные ищут новые территории. В 30-е годы последний раз дальневосточный леопард фиксировался в Уссурийском заповеднике.

Уссурийский заповедник может стать новым постоянным местом проживания для самой редкой в мире дикой кошки. Чтобы сюда попасть, животным нужно перейти Транссиб, федеральную трассу. И Казанова показал - это возможно. Кроме того, специалисты планируют переселять сюда тех леопардов, которые не нашли общего языка с сородичами и вышли к людям.

"Таких леопардов мы будем отлавливать, реабилитировать и выпускать в Уссурийский заповедник", - рассказал директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

За леопардом-первопроходцем сейчас ведут усиленный контроль. В заповеднике установили 30 станций фотоловушек. Ведь вполне возможно, что Казанова не вернулся обратно, а уже хозяйничает на новом месте.

Площадь Уссурийского заповедника - 40 тысяч гектар. Здесь есть все для благополучной жизни леопардов. Скалы, пещеры, где можно в безопасности принести потомство и укрыться от других хищников. Очень часто в заповеднике встречаются такие деревья (см. видео), это неплохой признак. Ведь кору на них съели пятнистые олени. А эти копытные - основная кормовая база для дальневосточного леопарда.

Сейчас здесь обитает около 300 пятнистых оленей. По оценкам специалистов, этого достаточно, чтобы два - три взрослых леопарда не испытывали проблем с пропитанием.

Основной враг для популяции копытных — браконьеры. Госинспекторы прочесывают каждый километр тайги. Дежурить приходится и ночью. Незаконные охотники выслеживают зверя тепловизором, ослепляют фарами машин.

"В темноте же не видно, самка это стоит или самец. Они стреляют, и сейчас часто такое бывает, что убивают самку, а она беременна, и получается, убивают не только ее, но и все потомство. Поэтому мы сейчас особое внимание уделяем охране", - отметил участковый госинспектор старшей оперативной группы ФГБУ "Земля леопарда" Роман Габрунов.

В течение года специалисты будут подготавливать территорию для дальневосточных леопардов. Первых новоселов планируют заселить в следующем сезоне. А к 2030 году, по оценкам ученых, популяция дальневосточных леопардов в Уссурийском заповеднике достигнет 20 особей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр", Приморский край.

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