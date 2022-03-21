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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 470,7 миллиона

09:32
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Скончались более 6 миллионов пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 470,7 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной специалистами к утру 21 марта, за время пандемии в мире подтверждено 470 740 762 случаев заболевания коронавирусом.  Скончались за это время 6 077 597 пациентов с COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся, как и раньше, Соединенные Штаты. Здесь выявлено 79 734 788 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, где подтверждено 43 009 390 случаев заражения коронавирусом. Бразилия на третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19, там заразились 29 637 814 человек, сообщает сайт университета.

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