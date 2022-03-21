Собянин представил первоочередные меры по поддержке москвичей и бизнеса

В оперативном режиме решается множество вопросов

Сергей Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. Новая запись появилась в блоге на его персональном сайте.

"Приоритеты понятны, и я уже о них говорил. Это: сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций - поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение - локализация в Москве максимального количества производителей товаров и услуг, социальная поддержка жителей нашего города. По каждому из этих приоритетов за последнюю неделю мы приняли несколько ключевых решений", - написал Собянин.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе был открыт специальный Кадровый центр. Он работает с иностранными компаниями и с крупными отечественными работодателями, помогая работникам перейти с одного места на другое.

Кроме того, было принято решение о продолжении реализации программы развития Москвы.

"Мы не останавливаем строительство метрополитена, дорог и объектов соцкультбыта. Продолжаем закупку нового транспорта и создание МЦД. Реконструируем поликлиники и ведем благоустройство улиц, дворов и парков", - рассказал мэр.

Собянин назвал и другие меры поддержки, добавив, что в оперативном режиме решаются десятки других "больших и малых вопросов".

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