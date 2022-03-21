Рогозин рассказал о влиянии создаваемого на Украине биооружия на репродукцию россиянок

Гендиректор Роскосмоса ранее возглавлял комиссию по биологической безопасности

В лабораториях на Украине проводится разработка биологического оружия, нацеленного на репродуктивную функцию женщин определенных этносов. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, "Соединенные Штаты под боком России при попустительстве (или прямой поддержке киевских властей) разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации".

Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения России, заявил Рогозин.

По его словам, это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса. Оно вызывает аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн.

Рогозин напомнил в своем Telegram-канале, что с марта 2017 года по апрель 2018 года руководил правительственной комиссией по вопросам биологической и химической безопасности. Эта комиссия неоднократно рассматривала "вопросы окружения России биолабораториями США".

В ходе спецоперации по защите республик Донбасса российские военные обнаружили на Украине документальные подтверждения программы создания биологического оружия при участии США. Затраты Пентагона на эти цели на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов.

В биолабораториях на Украине, в частности, реализовывали проекты по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

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