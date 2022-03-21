Журналисты международных СМИ попали под обстрел в Мариуполе

Данных о пострадавших пока нет

Среди попавших под минометный обстрел в Мариуполе журналистов были и представители международных СМИ. Как сообщили в штабе обороны ДНР, в группе находились и российские съемочные группы.

"Военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ попали под минометный удар парамилитарных группировок нацистов в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Деталей в сообщении не приводится – неизвестно время, когда произошел обстрел, нет информации о пострадавших. Накануне представитель Народной милиции ДНР заявил, что группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе, передает РИА Новости.

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