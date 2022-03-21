Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары россиян

Нет повода для беспокойства

Власти США при всем желании не смогут "обнулить" безналичные доллары, находящиеся внутри России.

Об этом агентству "Прайм" заявил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Ограничения существуют лишь в отношении банковских счетов по внешним операциям.

"Внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно", - подчеркнул специалист.

Что касается наличных купюр, то здесь точно нет повода для беспокойства. Отследить страну, где находится та или иная банкнота, не представляется реальным.

"Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", - отметил Кочетков.

Ранее в МИД России рассказали о шагах по дедолларизации экономики в условиях западных санкций, введенных после начала спецоперации.

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