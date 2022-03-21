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Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары россиян

10:30
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Нет повода для беспокойства

Власти США при всем желании не смогут "обнулить" безналичные доллары, находящиеся внутри России.
Москва и Минск отказываются от доллара в расчетах за энергоресурсы

Об этом агентству "Прайм" заявил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Ограничения существуют лишь в отношении банковских счетов по внешним операциям.

"Внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно", - подчеркнул специалист.

Что касается наличных купюр, то здесь точно нет повода для беспокойства. Отследить страну, где находится та или иная банкнота, не представляется реальным.

"Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", - отметил Кочетков.

Ранее в МИД России рассказали о шагах по дедолларизации экономики в условиях западных санкций, введенных после начала спецоперации.

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