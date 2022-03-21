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Число беженцев с Украины и из Донбасса приблизилось к 350 тысячам

10:33
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Беженцев принимают 33 региона России

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12,7 тыс. человек и составило на утро понедельника почти 348 тысяч человек. Как уточнили в силовых структурах, среди беженцев — более 73 тысяч детей.
В Россию прибыли первые беженцы из Харьковской области

Более 297 тысяч человек прибыли в Россию с территории Донбасса, более 50 тысяч — с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму.

Беженцев принимают 33 региона России, где работают 327 пунктов временного размещения. В них находятся более 20,7 тысячи человек, включая почти 10 тысяч детей, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Массовую эвакуацию из ДНР и ЛНР объявили еще 18 февраля на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

19 марта в Минобороны России рассказали, что только за сутки свыше 14 тысяч беженцев за сутки покинули опасные районы Украины и пересекли российскую границу.

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