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Названы самые перспективные виды фастфуда для России

10:53
  • понедельник
  • 21 марта 2022

После введения антироссийских санкций в России закрылись рестораны крупной сети фастфуда

В ближайшее время в России можно будет увидеть значительное расширение ассортимента фастфуда. Такое мнение высказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
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Эксперт заявил, что в стране станет больше мест с шаурмой, чебуреками и другими традиционными для нашего региона блюдами быстрого питания.

При этом состав блюд будет зависеть от ценового сегмента: рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах — с мраморной говядиной. Чебуреки также "можно делать хоть с камчатским крабом", отметил Алексеев.

Ресторанный критик отметил, что и бургеры "никуда не денутся", они есть в меню и российских сетей фастфуда. Важно также учесть, что крупные российские производители говядины имеют и активно развивают свои сети — "для них вообще не вопрос открыть десятки или даже сотни небольших ресторанов быстрого питания".

Если раньше российские производители поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда, теперь смогут начать продавать ее в общепите сами, рассказал Алексеев в интервью радио Sputnik.

После введения антироссийских санкций ряд ресторанов быстрого питания закрыли в России в связи с уходом из страны иностранных компаний.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица предоставит гранты предпринимателям на создание и расширение сетей быстрого питания. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы. Заявку можно подать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

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