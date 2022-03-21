Бастрыкин поручил установить местонахождение призвавшего к истязаниям россиян врача

Украинца объявят в международный розыск

Уголовное дело возбудят против украинского медика Геннадия Друзенко за публичные призывы к насилию в отношении пленных русских военных. Поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе СК России.

Еще одно уголовное дело будет возбуждено против украинской телеведущей Натальи Мосейчук. Она в эфире телеканала "1+1" высказала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"