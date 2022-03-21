В России госпитализированы еще 2187 человек с коронавирусом

Выявлено за сутки 28709 случаев
За сутки в России госпитализированы 2187 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Всего за сутки зафиксировано 28709 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболел 771 человек, из них госпитализированы только 146.
Выздоровели за сутки 61938 человек. Скончались 409 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17611401 человек. Умер 364901 зараженный. Вылечились 16271880 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"