ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

Уничтожены более 80 человек

Российские военные нанесли высокоточный удар крылатыми ракетами воздушного базирования по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов.

Операция прошла в ночь на 21 марта в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", - заявил он в ходе брифинга.

Ранее Минобороны России призвало украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя.

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