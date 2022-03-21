ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

Уничтожены более 80 человек
Российские военные нанесли высокоточный удар крылатыми ракетами воздушного базирования по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов.
Операция прошла в ночь на 21 марта в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", - заявил он в ходе брифинга.
Ранее Минобороны России призвало украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"