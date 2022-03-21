Россияне назвали свой секрет удачи

В удачу верит каждый второй опрошенный

В России в удачу верят 54% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Скорее не верят в удачу 42% респондентов. Среди оптимистов 63% верят в удачу), среди фаталистов — 47%. Чаще других склонна верить в удачу молодежь 18-24 лет (61%), реже других — россияне в возрасте 60 лет и старше (50%).

Чтобы стать удачливым, нужно больше работать, полагают 21% из числа верящих в удачу), быть целеустремленным и сохранять оптимизм (по 15%), а также быть инициативным (11%).

Опрошенные 45 лет и старше чаще склонны придавать значение трудолюбию (45-59 лет — 26%, 60 лет и старше — 29%). У молодежи в возрасте 18-24 лет на первом месте умение — радоваться жизни и не расстраиваться (17%).

При этом 73% россиян, верящих в удачу, полагают, что на нее можно повлиять, только 20% не видят таких возможностей, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что счастливыми себя считают 84% россиян, 14% не считают. При этом чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря тому, что у них есть семья, благодаря здоровью и хорошей работе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"