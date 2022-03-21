ВС России уничтожили штаб механизированной бригады ВСУ

Применялось высокоточное оружие

Штаб механизированной бригады ВСУ уничтожили ВС России в районе населенного пункта Селец на Украине. Применялись высокоточные крылатые ракеты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец", - сказал Конашенков на брифинге.

Также, по данным Минобороны, минувшей ночью группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 15 бронированных машин противника. Конашенков уточнил, что подбиты восемь танков, четыре БМП и три БТР, передает ТВЦ.

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