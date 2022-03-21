Минобороны: в Сумах реализована провокация националистов

Ранее на местном заводе произошла утечка аммиака

В украинском городе Сумы этой ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов. Об этом сообщили в российском Минобороны. Там подчеркнули, что ведомство предупреждало о подготовке провокации несколько дней назад.

"По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались "не в сторону города". Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении "химического оружия", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ.

"За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим", - сообщил Конашенков.

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