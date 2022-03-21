Суд в Москве приступил к рассмотрению иска о запрете Facebook и Instagram

Владельца соцсетей могут признать экстремистской организацией

Тверской суд Москвы в понедельник, 21 марта, приступил к рассмотрению заявления о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. С соответствующим заявлением в суд обратилась Генеральная прокуратура России.

Meta Platforms после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.

В связи с этим Генпрокуратура подняла вопрос о признании Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Иск Генпрокуратуры рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании также участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Марка Цукерберга представляют два адвоката, сообщает РИА Новости.

Работу принадлежащей Meta соцсети Instagram в России ограничили с 14 марта, после изменения правил модерации публикаций. Meta разрешила публиковать в Instagram и Facebook посты с призывами к насилию в отношении россиян, в том числе российских военных. Также Роскомнадзор заблокировал в России Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"