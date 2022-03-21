ВС России захватили командный пункт ВСУ в пригороде Киева

Сдались в плен более 60 украинских военных

Более 30 старших офицеров ВСУ сдались в плен после захвата российскими военными командного пункта украинской армии в пригороде Киева. Всего в результате операции сложил оружие 61 украинский военнослужащий, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сообщил Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны уточнил, что речь идет о населенном пункте Николаевка в пригороде Киева. Там располагался защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины, который российские военные в результате проведенной операции взяли под контроль, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"