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ВС России захватили командный пункт ВСУ в пригороде Киева

11:36
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Сдались в плен более 60 украинских военных

Более 30 старших офицеров ВСУ сдались в плен после захвата российскими военными командного пункта украинской армии в пригороде Киева. Всего в результате операции сложил оружие 61 украинский военнослужащий, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сообщил Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны уточнил, что речь идет о населенном пункте Николаевка в пригороде Киева. Там располагался защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины, который российские военные в результате проведенной операции взяли под контроль, передает ТВЦ.

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