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В ОП допустили дефицит "долгоиграющего" молока в России из-за санкций

12:12
  • понедельник
  • 21 марта 2022

В России не производят упаковку для молока с длительным сроком хранения, пояснил эксперт

У российских производителей молочной продукции могут возникнуть трудности с выпуском молока длительного хранения из-за антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал председатель комиссии Общественный палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота.
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Эксперт пояснил, что такое молоко разливают в металлизированную упаковку, которую в России не производят, поскольку в нашей стране некоторое время назад никто не мог с ее производителями конкурировать.

В остальных случаях молочные заводы в России без труда заменят тетрапак на пакеты, считает Сирота. По его словам, почти на всех молочных заводах есть линии с очень дешевой упаковкой, которая использовалась в советское время.

Безусловно, эта упаковка не такая удобная как тетрапак, но линии по ее производству можно оперативно запустить, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее стало известно, что в январе 2022 года цены на молоко в российской рознице увеличились на 1%. В целом в январе 2022 года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем 2021 года и на 10% — по сравнению с январем 2021 года.

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