Минздрав объяснил случаи нехватки лекарств в аптеках

Это связано не с прекращением поставок

Возможная нехватка лекарственных препаратов в российской аптечной сети не связана с прекращением поставок лекарств или дефицитом субстанций для их изготовления. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Как пояснил замглавы Минздрава, возможные случаи недостатка лекарств вызваны повышенным спросом со стороны населения и со стороны медицинских организаций, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в России.

Министр подтвердил, что в последние три недели наблюдается повышенный спрос, который спровоцирован "фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов". Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос, поскольку все препараты имеются в наличии, они поступают и и никаких рисков для плановой терапии нет, сообщает "Интерфакс".

В Росздравнадзоре ранее рассказали, что проблем с выпуском и поставками лекарств в стране не зафиксировано. Глава ведомства Алла Самойлова подтвердила, что "есть некоторые снижения" по наличию препаратов в аптеках, однако у дистрибьюторов эти лекарства есть в достаточном количестве. В ближайшее время они поступят в аптечную сеть.

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