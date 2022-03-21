ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва потребовала от Киева выполнение "домашней работы" для встречи с Путиным

12:30
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Главам государств пока нечего обсуждать

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко посоветовал Зеленскому соглашаться на условия Москвы

Пока нет никаких договоренностей между Москвой и Киевом, обсуждать нечего, сообщил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Чтобы появилась возможность обсуждать встречу Путина и Зеленского, сначала надо сделать "домашнюю работу".

"Чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу. То есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено", - сообщил спикер Кремля.  

Песков подчеркнул, что российские власти готовы работать быстро и содержательно в отличие от украинских.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.