Москва потребовала от Киева выполнение "домашней работы" для встречи с Путиным

Главам государств пока нечего обсуждать

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Путиным.

Пока нет никаких договоренностей между Москвой и Киевом, обсуждать нечего, сообщил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Чтобы появилась возможность обсуждать встречу Путина и Зеленского, сначала надо сделать "домашнюю работу".

"Чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу. То есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено", - сообщил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что российские власти готовы работать быстро и содержательно в отличие от украинских.

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